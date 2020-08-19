محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
ظهر الفنان أحمد الفيشاوي بصحبة الفنانة نيللي كريم، في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام".
وظهر الفيشاوي، خلال الفيديو جالسا بجوار نيللي كريم، ويطالبها بترديد جملة "هاي شوجر"، التى اشتهر بها آسر ياسين فى مسلسل "بـ100 وش".
يذكر أن نيللي كريم نشرت صورة عبر حسابها تجمعها بالفنان أحمد الفيشاوي، عبر إنستجرام، وعلقت عليها قريبا، دون أن تكشف عن تفاصيل.
فيما كشف الفيشاوي قبل أيام عن عودته لأغاني الهيب هوب، قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر "مفيش واحدة هاي شوجر".. فيديو كوميدي للفيشاوي ونيللي كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.