"مفيش واحدة هاي شوجر".. فيديو كوميدي للفيشاوي ونيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي بصحبة الفنانة نيللي كريم، في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام".

وظهر الفيشاوي، خلال الفيديو جالسا بجوار نيللي كريم، ويطالبها بترديد جملة "هاي شوجر"، التى اشتهر بها آسر ياسين فى مسلسل "بـ100 وش".

يذكر أن نيللي كريم نشرت صورة عبر حسابها تجمعها بالفنان أحمد الفيشاوي، عبر إنستجرام، وعلقت عليها قريبا، دون أن تكشف عن تفاصيل.

فيما كشف الفيشاوي قبل أيام عن عودته لأغاني الهيب هوب، قريبا.