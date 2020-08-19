بعد أنباء المسلسل.. بيتر ميمي بصحبة أمير كرارة في الصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ظهر الفنان أمير كرارة، بصحبة المخرج بيتر ميمي، وسط الصحراء.

ونشر ميمي، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "باشا مصر".

يأتي ذلك بعد تداول أخبار عن وجود مسلسل يجمع بين أمير كرارة وبيتر ميمي من 8 حلقات فقط، بحسب برنامج "et بالعربي"، ولكن لم يتم تأكيد هذه الأخبار من صناع العمل حتى الآن، خاصة أنها ستكون التجربة الأولى لكرارة على المنصات الرقمية.

يذكر أن أمير كرارة، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار" من إخراج بيتر ميمي.