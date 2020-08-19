بفستان قصير وشعر مستعار.. دانا حمدان تقلد أحد المشاهد عبر "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة دانا حمدان، فيديو ظهرت خلاله بفستان قصير وشعر مستعار ونظارة شمس، عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت دانا وهي تقلد أحد المشاهد، عبر تطبيق تيك توك، وهو ما آثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان، مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وتدور أحداثه في فترة الخمسينيات، وشارك في بطولته أماني كمال وداليا مصطفى وعايدة رياض وإياد نصار وإدوارد ومي سليم، وعدد من الفنانين.