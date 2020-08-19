هكذا هنأ نجوم الفن جمهورهم بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة جمهورهم ومتابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة العام الهجري الجديد 1442.

ونرصد لكم كيف تفاعل كل فنان مع متابعيه من خلال التقرير التالي؟

بدرية طلبة

حرصت الفنانة بدرية طلبة، على تهنئة جمهورها بمناسبة العام الهجري الجديد، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "كل سنة وأنتم بخير، أتمنى لكم عام هجري جديد، مليء بستر الله ورضاه.. اللهم اغفر لنا ما مضى في العام الماضي".

محمد عساف

وكتب الفنان محمد عساف، عبر حسابه على تويتر: "‏نسأل الله أن يجعل هذه السنة الهجرية سنة سلام وأمان و أن يرفع البلاء عنا، وكل عام وأنتم بخير".

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غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، دعاء عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عام هجري سعيد".

محمد محمود عبد العزيز

كتب الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز ، عبر حسابه على تويتر: ‏"عام هجري سعيد، اللهم اكرمنا، انصرنا، اكتبلنا الخير، يسر لنا العسير، ألطف بنا، اهدينا، أرحمنا، قوينا، أبعد عنا أي مرض أو شر، اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راضي عنا".

أمل حجازي

كتبت الفنانة أمل حجازي، عبر حسابها على إنستجرام: "1442 سنة هجرية مباركة.. أعادها الله علينا وعليكم بأيام أفضل ".