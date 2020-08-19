أحدهم نسي أن يخبره الطبيب بإيقاف الدواء وآخر تعطلت سيارة إسعافه.. فنانون ماتوا بسبب الأخطاء الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وقع عدد من نجوم الفن ضحية لأخطاء طبية فادحة دفعوا حياتهم ثمنًا لها، وشكلت وفاتهم صدمة لدى الجماهير، خاصة وأن بعضهم كان يتمتع بصحة جيدة، والبعض الآخر يعاني من أمراض يمكن علاجها، وبين هذا وذاك فقدوا حياتهم بسبب الإهمال والأخطاء الطبية.

سعاد نصر والتخدير

ما حدث مع سعاد نصر، لا يُمكن أن ينساه محبوها سواء من الجمهور أو من المقربين منها، فالفنانة الكبيرة ذهبت للمستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولكنها أرادت أن تجري عملية شفط دهون، مثلها مثل الكثيرات اللواتي يرغبن في تحسين مظهرهن، لكنها توفيت بسبب خطأ فادح، حيث تم توصيل أدوات جهاز الأكسجين في الجهاز الهضمي بدلًا من الجهاز التنفسي ما أدى إلى وفاتها في أثناء الجراحة في يناير 2007، وحكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على الطبيب، وبعدها تم تخفيفه لسنة مع إيقاف التنفيذ، بعد حضور ورثة المجني عليها، عدا والدتها، وأقروا بالتصالح.

نادين شمس والقولون

الكاتبة نادين شمس، دخلت المستشفى لإجراء جراحة في القولون، ولكن خطأ طبيا تسبب في حدوث مضاعفات لها مما أصابها بجلطة، ووضعت على جهاز التنفس الصناعي، حتى فارقت الحياة، وتم تأجيل دفنها حتى لحين تقديم أسرتها بلاغ ضد المستشفى.

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نجاح الموجي والإسعاف

الفنان الكبير نجاح الموجي، رحل عن عالمنا عام 1998، بعدما ظل ساعات يعاني من أزمة قلبية، وقالت ابنته "أيتن"، في تصريحات صحفية، إنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة، وكل محاولاتها في إحضار سيارة إسعاف باءت بالفشل إذ وجدت إحداها مُعطلة والأخرى سائقها في إجازة، ما أضطرها للنزول من والبحث عن طبيب فعادت وجدته فارق الحياة عن عمر ناهز 53 عاما.

عاطف الطيب وجراحة فاشلة

عانى المخرج الكبير عاطف الطيب مشاكل في القلب، ولكنه كان بصحة جيدة، بحسب تصريحات الناقدة ماجدة خيرالله لـ"العربية"، إذ قالت إن طبيب الطيب أخبره بأن صمام القلب أصبح متوافرا من أجل تغييره، وذهب الأخير إلى المستشفى ولكنه خرج جثة هامدة، وإنه لم يستمع إلى نصائح زملائه في تلك الفترة بعدم إجراء الجراحة في مصر، والتوجه إلى لندن، ولكنه رفض ذلك.

غزل الراقصة والإهمال

الراقصة غزل مصيرها لا يختلف كثيرًا عن مصير هؤلاء، فقد دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية ولكنها توفيت، وتردد أن الوفاء جاءت نتيجة خطأ طبي، بعدما تقدم زوجها ووالدها ببلاغ يتهمون فيه المستشفى بالإهمال.

أحمد راتب والدواء

الفنان أحمد راتب، أصيب بمياه على الرئة، ووصف له الطبيب دواء لمدة 3 أشهر كي يتم تنشيف الماء من الرئة، ولكنه نسي أن يخبره بإيقاف الدواء بعد المدة المحددة، وظل راتب يتناول الدواء ما أدى إلى تأثير الدواء على مياه الجسم بأكمله، ما أثر على الكلى والعظام، حتى تدهورت حالته الصحية، ما أدى إلى وفاته، وفقا لما قاله المخرج محمد محسن، في تصريحات صحفية.