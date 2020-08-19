"كانت لسه على فيس بوك".. أيمن بهجت قمر ينعى ابنة عمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة ابنة عمه وتدعى هبة عبدالغني قمر.
وكتب قمر، عبر حسابه على فيسبوك: "البقاء لله في وفاة بنت عمي الغالية هبة عبدالغني قمر.. لا حول ولا قوة إلا بالله في عز شبابها، وكانت لسه على الفيس البوك من خمس ساعات بتهزر.. الدنيا مش مستاهلة.. الفاتحة".
يذكر أن آخر مشاركات أيمن بهجت قمر، كانت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "فالنتينو" للنجم الكبير عادل إمام، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، داليا البحيري، طارق الابياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، وعدد أخر من الفنانين، إخراج رامي إمام.
البقاء لله في وفاة بنت عمي الغاليه هبه عبد الغني قمر .. لا حول ولا قوة الا بالله في عز شبابها وكانت لسه على الفيس البوك من خمس ساعات بتهزر الدنيا مش مستاهله ..الفاتحه Heba QamarPosted by Ayman Bahgat Kamar on Wednesday, August 19, 2020
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