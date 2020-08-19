جنات تتجاوز الـ 200 ألف مشاهدة بأغنية "برد الوحدة"

تجاوزت أغنية "برد الوحدة" للمطربة جنات، 200 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". أغنية "برد الوحدة" من كلمات: كريم حكيم، ألحان: خالد فتوح، توزيع: الهامى دهيمة وادهم دهيمة، تسجيل غناء: الهامى دهيمة وادهم دهيمة، مكس: أحمد حسام. تسجيل غناء: الهامى دهيمة وادهم دهيمة، مكس: أحمد حسام. تقول كلمات الاغنية :"أصعب من أصعب إحساس بيفوت عالواحدة .. وتلج وخوف من بعد ما سابها .. وقت ما كانت عاملة حسابها ..إنها تفضل جوة حياته .. أول واحدة وآخر واحدة" ما سابها .. وقت ما كانت عاملة حسابها ..إنها تفضل جوة حياته .. أول واحدة وآخر واحدة" Advertisements ويلها في ليلها ..لا عارفة تعيش ولا قادرة تموت .. كل مشاهد بينهم جوا عينها تفوت .. تحضن روحها لحد ما صورته ساعتها تروح .. وجع الجسم يروح وبيفضل وجع الروح".

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