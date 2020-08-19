ليلى علوي للأمة العربية: أعاده الله علينا بالخير والصحة والسلام

وجهت النجمة ليلى علوي رسالة لجمهورها، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1442، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرحت ليلى علوي قائلة: عام هجري سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية وأعاده الله علينا بالخير والصحة والسلام. Advertisements ومن ناحية آخرى تنتظر النجمة ليلى علوي عرض فيلم التاريخ السري لكوثر، والفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين، وبطولة كل من ليلى علوي، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، أحمد الشرقاوي، زينة، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن.

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