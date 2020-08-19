هنأت النجمة إلهام شاهين جمهورها والأمة العربية بـالعام الهجري الجديد 1442، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت إلهام شاهين أفيش تهنئة، وعلقت عليه قائلة: كل عام و انتم بخير. Advertisements ومن ناحية آخرى تنتظر النجمة إلهام شاهين عرض فيلم أهل العيب، والفيلم من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد ياسين، وبطولة كل من محمد ممدوح، منة شلبي، إياد نصار، إلهام شاهين.

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كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تتمنى للأمة العربية عام هجري سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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