بعد تهنئته في عيد ميلاده.. تامر حسني يرد على عمر كمال وشاكوش

وجه النجم تامر حسني رسالة إلى حسن شاكوش وعمر كمال، عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك بعد تهنئتهما بعيد ميلاده.

وكتب "تامر"، قائلا :"وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي يا عسل أنتوا يا أحلى الأصوات، حلاوتكم وأنتوا جانب بعض كده، ربنا يبارك فيكم وتفضلوا ناجحين طول حياتكم ومكسرين الدنيا كدا زي ما انتوا.. ألف ألف ألف شكر على الفيديو الجميل دا".

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وكان قد حرص مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش على

تهنئة النجم تامر حسنى بعيد ميلاده، حيث نشر "كمال" مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وظهر في الفيديو برفقة "شاكوش" يغنيان أغنية "كل سنة وأنت طيب"، معلقين : "معلش جت متأخرة، بس حبينا نقول لنجم الجيل، كل سنة وأنت طيب".



وفي سياق أخر، إنتهى النجم

تامر حسنى فجر اليوم من تصوير كليب جديد بعنوان "إختراع"، يقدمه كديو غنائى مع المطرب محمود العسيلى، والأغنية سوف يضمها تامر لألبومه الجديد، وهى من كلمات أحمد حسن، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج تامر حسنى، ومدير التصوير جلال الزكى، وتم التصوير بإحدى قرى الساحل الشمالى.كما انتهى النجم تامر حسنى من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، وحسام سعيد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد حسن راؤول، وعزيز الشافعى، ورمضان محمد، وأحمد المالكي.