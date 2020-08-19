تامر حسين يوجه رسالة شكر بعد حذف تسريب كليب "أماكن السهر"

وجه الشاعر تامر حسين رسالة شكر لجميع من ساهم في حذف تسريب كليب في أماكن السهر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح تامر حسين قائلًا: شكرًا للصفحات المحترمة اللىشالت الفيديو على سرعة الإستجابة .. محترمين وجمهور محترم عنده وعي ومقدر مجهود الناس.
وكان كليب أماكن السهر للنجم الكبير عمرو دياب، تعرض للتسريب، قبل أيام من عرضه رسميًا، الذي تم الإعلان عنه
وساهم فريق عمل الكليب بمساعدة بعض الصفحات على حذف جميع الفيديوهات التي تم تسريبها.
يذكر أن كليب في أماكن السهر من غناء النجم الكبير عمرو دياب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر طرحه على هيئة فيديو كليب من إخراج أحمد النجار.
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