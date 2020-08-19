فيلم "الحصاد الذهبي" يشارك في مهرجان الطعام بإيطاليا

يشارك الفيلم الوثائقي "الحصاد الذهبي" للمخرجة علياء يونس، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أفلام الطعام 20 – 24 أغسطس، بمدينة بيرغامو الإيطالية، ويُعرض الفيلم يوم الجمعة 21 أغسطس الساعة 5 مساءً.

مهرجان أفلام الطعام هو حدث فريد من نوعه، انطلقت نسخته الأولى عام 2014 في إيطاليا، وتجمع فعالياته بين أفضل الأفلام التي تدور حول الطعام من جميع أنحاء العالم، وأشهر الأكلات وأجود أنواع النبيذ المصنوع في بيرغامو. الحصاد الذهبي من تأليف وإخراج علياء يونس، ويروي قصة حب عتيقة امتدت لستة آلاف سنة بين شعوب البحر المتوسط

وزيت الزيتون، تحاول المخرجة علياء يونس في رحلتها فهم العلاقة بين تلك الثمرة وأبطال الحكاية ومن بينهم والدها المفتون بالزيتون، رحلة الطعام والمحبة والأسى تأخذ المخرجة إلى أماكن غير متوقعة مع مجموعة واسعة من الأشخاص المختلفين الذين يشاركون في فك شفرة هذه الحكاية.

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تتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي، وقد اختير الحصاد الذهبي بين أفضل الأفلام في مهرجان مينيابوليس-سانت بول الدولي السينمائي، حيث حصل على ثلاثة عروض جماهيرية كاملة العدد،

كان عرضه العالمي الأول في نسخة 2019 من مهرجان سالونيك السينمائي الدولي باليونان، كما شارك في مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية.

جدير بالذكر أن، علياء يونس مخرجة وكاتبة، شاركت في العديد من المشروعات الدولية تضم كتابات وأعمال سينمائية وفوتوغرافية، قضت سنوات عديدة في لوس أنجلوس حيث عملت ككاتبة للسيناريو ومحللة نصوص لشركات مثل ميراماكس، وفيليج رودشو بيكتشرز. وحصلت على زمالة جمعية الكتاب الأمريكية للأصوات الناشئة، ووصلت للقائمة النهائية لجوائز زوتروب لكتاب السيناريو، كما فازت بجائزة في الكتابة الكوميدية من شركة وارنر برازرز. وعلى الصعيد الأدبي نالت روايتها The Night Counter إشادة من واشنطن بوست وإنترتينمنت الأسبوعية والعديد من المطبوعات الأخرى، واقتبست كتاباتها في العديد من الكتب والمجلات والمختارات الأدبية.