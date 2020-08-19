بالفيديو: في ثوان معدودة.. لص يسرق سيارة مواطن سعودي وهو بجانبها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ ساعتين

تداول ناشطون سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسرقة سيارة مواطن سعودي بلمح البصر، رغم وقوفه بجانب سيارته.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة سرقة سيارة في وضع التشغيل بسوق الصواريخ بجدة.

وكشف مقطع الفيديو عن الواقعة، حيث ترك قائد المركبة سيارته وترجل منها لشراء شئ من أحد البائعين.

وفي هذه اللحظة استغل اللص انشغال صاحب المركبة مع البائع، والذي ترك سيارته في وضع التشغيل، حيث قام بالوقوف بسيارة أخري يقودها شريكه في السرقة، حيث نزل منها بهدوء، وقام بسرقتها في لمح البصر.

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والغريب والمدهش بالأمر أن مالك السيارة لم يشعر بحركة المركبة رغم وقوفه بجانبها.

وعلق أحد النشطاء بـ “تويتر”على الواقعة، قائلا “مليون مرة قلنا طفي السيارة والحرارة وسيارتك معاك أهم من المكيف بارد مع الحرامي”.

وقال آخر “نصيحة لا تترك السيارة في وضع التشغيل أو المفتاح في السيارة عند نزولك منها مهما كنت قريبا”.