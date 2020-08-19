تراند اليوم : حد يبترع لريهام سعيد عشان مش لاقيه سند – فيديو

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك أثناء تواجدها مع صديقتها وذلك بعد واقعة التحرش التى تعرضت لها فى الساحل الشمالى.

وقالت ريهام سعيد : صديقتى التى وقفت بجوارى فى ازمتى الخاصة بالتحرش اللفظى فى الساحل الشمالى فى الوقت الذى لم يسأل عنى الكثيرون”.

وكانت ريهام سعيد نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن فترة انتهاء منعها من الظهور الاعلامى طبقا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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وقالت ريهام : “باقي من الزمن ١٧ يوم ووقفي كإعلامية ينتهي وفي مفاجأة كممثلة.

وأضافت ريهام قائلة : “سنه عدت بحلوها ومرها زي أي سنة في حياتنا.

وأوضحت ريهام قائلة : “لكل واحد عنده مشكلة كل حاجة بتعدي واللي جاي احلي ربنا كريم وعظيم وكبير. صباح الفل”.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر منع ظهور مقدمة البرامج ريهام سعيد، على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، وذلك على خلفية تصريحاتها التي أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد.