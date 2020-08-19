تراند اليوم : حكيم هيرقص جمهوره علي واحدة ونص بأغنيته الجديدة – إتفرج

نشر الفنان حكيم صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلق حكيم قائلا: “دلوقتى بسمع الاغنية الجديدة اللى هتتصور قريبا إن شاء الله يارب تعجبكم”.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

– ايوه بقي يا حكيم

– مستنييين

– الايام الحلوه هترجع

– عايزنها رقص و فرفشه

ويذكر أن طرح المطرب حكيم في شهر فبراير الماضي أحدث كليباته باسم “قلبي يا ناس” وهي إحدى أغنيات الألبوم الغنائي الجديد الذي يحمل اسم”الراجل الصح”، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شيبسي وميدو مزيكا.