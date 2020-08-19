موسيقى لبنانى يطلب يد زينة مكى فى الجيم بعد نجاتها من تفجير بيروت

الأربعاء 19 أغسطس 2020

في لفتة رومانسية وسط الدمار الذى يعيشه الشعب اللبنانى، شاركت الفنانة الشابة اللبنانية زينة مكى، جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو، أثناء طلب الموسيقى اللبنانى نبيل خورى الزواج منها، أثناء تواجدها في صالة الجيم أمام الجميع.



وعلقت زينة علي الفيديو قائلة "رغم كل شىء عم يمرق فيه بلدنا ونحنا.. ورغم كل الزعل يللي بقلبي وبقلبو.. نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني أوقف على أجريي كل يوم.. بنص زعلي و بنُص تعصيبي .....و بنُص تمريني اليوم، بيقللي : بدِّك تصيري مرتي ؟..أنا يللي بحياتي ما تخيّلت أعمل هيك خطوة .. الا بس فات هّو عحياتي.. إيه .. أكيد إيه. وعفكرة.. أنتَ يللي خلّيتني اسمع الموسيقى أحلى".

Advertisements

وكانت روت زينة مكي تفاصيل الساعات الأخيرة التى قضتها فى العاصمة بيروت قبل لحظات من وقوع انفجار المرفأ الذى تسبب بمئات القتلى وآلاف الضحايا والمشردين، مؤكدة أنها قضت نهار يوم الواقعة كاملا بين شوارع بيروت ومحلاتها تلتقط صورا وتعاين أماكن تصوير تحضيرا لعمل جديد.

وتعيش لبنان أيام سيئة منذ تفجير مرفأ بيروت فى 4 أغسطس الجارى، والذى تسبب بأضرار فادحة فى المدينة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وجرح وتشريد آلاف آخرين، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات بعد انفجار مستودع يحتوى على 2700 طن من نترات الأمونيوم التى جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت فى جلستها التى عقدت فى 5 أغسطس الجارى، حالة الطوارئ داخل العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، جراء الانفجار المدمر الذى وقع بميناء بيروت على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.