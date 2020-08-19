رامى مالك يتجول فى شوارع لندن مع لوسى بوينتون

الأربعاء 19 أغسطس 2020

يبدو أن النجم رامى مالك بدأ فى الظهور تدريجياً مثلما كان يعتاد قبل كورونا، حيث التقطته عدسات المصورين فى تقرير نشره موقع ديلي ميل مؤخراً مع صديقته لوسى بوينتون أثناء مقابلته لأحد اصدقاءهما في لندن، ويأتي هذا الظهور بعد فترة قليلة من التقاط صور له اثناء قيادته دراجته الهوائية، حيث سبق واعتاد قبلها على الاختفاء مع صديقته وقضاء العزل الصحي معها.



رامى مالك وصديقته فى الشارع

وكانت التقطت عدسات المصورين أحدث ظهور للنجم الأمريكي ذات الأصول المصرية رامي مالك، وهو يتجول في شوارع مدينة لندن الإنجليزية، ويقود دراجته الهوائية بمفرده.

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رامى مالك وصديقته

وحرص مالك على قيادة دراجته الهوائية متخذاً جميع احتياطاته اللازمة بارتدائه للخوذة الواقية، بينما يرتدي ملابس باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود وحذاء باللون الأبيض.

رامى مالك

على جانب آخر يمتلك الممثل رامى مالك صاحب الأصول المصرية مشوارا حافلا فى عالم السينما والدراما، وتوج بالكثير من الجوائز العالمية والتى كان أهمها، جائزة الأوسكار كـ أفضل ممثل، وذلك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، وجائزة الـ Golden Globes كـ أفضل ممثل.

وينتظر مالك طرح الفيلم المنتظر No Time To Die، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى دانيال كريج، وكان من المقرر أن يطرح فى 10 أبريل الماضى، لكن تم تأجيله إلى 25 نوفمبر المقبل بسبب فيروس كورونا.