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شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تتصدر غلاف العدد الجديد من مجلة فوج بعنوان "الأمل" والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 أغسطس 2020
تصدرت النجمة التونسية هند صبرى، غلاف العدد من الجديد من مجلة فوج العربية – عدد شهر سبتمبر – والذى تم اختيار عنوان "الأمل" له، حيث وقع الاختيار على هند صبرى كونها نموذجاً يحتذى به للنساء المتمكنات فى العالم العربى، كما أنها من أشد المؤمنات بقوة الأمل، تنادى بحقوق المرأة فى الشرق الأوسط وتسعى كذلك للقضاء على العنف الأسرى والإساءات المنزلية.
والتقطت هند صبرى صور الغلاف فى القاهرة بعدسة المصور عمرو عز الدين، وخلال جلسة تصويرها، وقفت النجمة أمام لوحة مكتوب عليها عبارات داعمة لتمكين المرأة، فيما نقشَت على يدها عبارة "اكسرى الصمت"، وخلال لقائها مع المجلة تحدثت هند عن دفاعها عن سلامة المرأة العربية، لتقدم لنا بذلك نموذجاً لصوت فريد خلال هذه الفترة.
كما تطرقت هند صبرى للحديث عن التحرش وقالت: "التحرش جريمة، والسكوت عنه جريمة أيضاً، لقد بات من المهم تثقيف الشباب وتشجيع الفتيات على كسر حاجز الخوف، وفضح المتحرشين".
الفنانة هند صبرى
يذكر أن هند صبرى تنشغل حالياً بتصوير فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وسيد رجب وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد وهدى المفتى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وكذلك مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وماجددة زكى ونضال الشافعى وهشام سليم وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.
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