صدمة لعمرو دياب.. ومؤلف أغنيته الجديدة يستغيث بمحبيه

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتسريب فيديو كليب المغني المصري عمرو دياب الجديد "أماكن السهر"، وذلك قبل طرحه رسمياً.

وسارع مؤلف أغنية "أماكن السهر" الشاعر الغنائي تامر حسين لمناشدة جمهور "الهضبة" عدم مشاركة الكليب "المسروق".

وكتب حسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الكليب اتسرب وأتمنى من الصفحات المحترمة اللى بتحب الفنان عمرو دياب وبتدعمه ماتنشرش الفيديو عشان تلم لايكات".





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وأضاف: "لو صفحات فعلا بتدعم الفنان عمرو دياب وكل الناس اللى تعبت فيه ساعدونا ماتنشروش الكوالتي دي من فضلكم عشان مفيش صفحات تتقفل باستخدام محتوى مش ملكها والكليب النسخة الأصلية بيجهز للنزول".





وكان دياب انتهى مؤخراً من تصوير كليب أغنية "أماكن السهر" في الساحل الشمالى بمشاركة الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر طرحه رسمياً، الجمعة.

وطرح عمرو دياب، الثلاثاء، الإعلان التشويقي للأغنية الجديدة، وتقول كلماتها: "فى أماكن السهر.. أنا قمر طلع واتشهر.. والناس لو ظهر بيغطى على الحلويين.. على البحر إن مشي.. الموج يهدي ويختشي.. الموج يزعل لو مشي.. له حبايب بالملايين".



