فن ومشاهير

فنانة مغربية تعلن شفاءها من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة المغربية فاتي جمالي، اليوم الأربعاء، عن شفائها من فيروس المستجد كوفيد 19، بعد 12 يوما من إعلان إصابتها.

وكتبت فاتي، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله يا رب.. بغيت نطمن أصدقائي ومتابعيني إنه ولله الحمد تشافيت من الكورونا".

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وأضافت في تعليق آخر: "الحمد لله من بعد الله نبغي نشكر الدكتور اللي تابع حالتي يوم على يوم ودعمني نفسيا وباقي حتى هذه اللحظة".

يذكر أن فاتي جمالي هي ممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج مغربية، واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء جمالي.

0شفاء فنانة مغربية من كورونا (2)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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