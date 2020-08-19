صور| "مين دي؟".. ندى موسى تكشف عن شكلها في مرحلة الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة ندى موسى، عن صور لها في مرحلة الطفولة، مع والدتها وباقي أفراد أسرتها.

ونشرت ندى، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت مداعبة متابعيها: "مين دي؟".

يذكر أن، آخر أعمال ندى موسى مسلسل "شبر مية" بطولة أحمد السعدني ونجلاء بدر ومحمد علي رزق ورجاء الجداوي وحنان سليمان، وعدد من الفنانين.