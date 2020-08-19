ريهام حجاج تهنئ زوجها بفوزه بمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر:
حرصت الفنانة ريهام حجاج، على تهنئة زوجها محمد حلاوة، بعد فوزه بعضوية مجلس الشيوخ.
ونشرت ريهام، صورا له خلال جولته الانتخابية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك يا روح قلبي.. يا سيادة النائب يا حبيبي ويا نصي التاني.. مبروك فوزك في انتخابات مجلس الشيوخ، وربنا يعينك على خدمة دائرتك.. تحيا مصر".
يذكر أن، انتخابات مجلس الشيوخ، أجريت يومي 9 و10 أغسطس الجاري في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس الجاري في الداخل، وأعلن النتيجة اليوم المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات.
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