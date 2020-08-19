تامر حسين يكشف عن تسريب كليب عمرو دياب"أماكن السهر"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ناشد الشاعر تامر حسين محبي الفنان عمرو دياب، تجاهل النسخة المسربة من كليب أحدث أغانيه "أماكن السهر"، مطالبا إياهم بعدم الترويج للنسخة المتداولة.

تامر حسين كشف عن تسريب الكليب، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك: "الكليب اتسرب وأتمنى من الصفحات المحترمة اللى بتحب الفنان عمرو دياب وبتدعمه ماتنشرش الفيديو عشان تلم لايكات، لو صفحات فعلاً بتدعم الفنان عمرو دياب وكل الناس اللي تعبت فيه ساعدونا ماتنشروش الكواليتي دى من فضلكم عشان مفيش صفحات تتقفل ب استخدام محتوى مش ملكه.. والكليب النسخة الأصلية بتجهز للنزول".

"أماكن السهر" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي،أخراج أحمد خالد.