إتهامات بالعنصرية والتحرش.. فضيحة تهدد برنامج الإعلامية الشهيرة إيلين ديجنريس ماذا يحدث؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:45 مساءً - النجومية والشهرة تأتي بالحب وبأجواء مريحة نفسياً أم بأجواء قاسية وصارمة وسامة تجبر العاملين على ظروف عمل صعبة غير مقبولة؟

هذا التساؤل برز مؤخراً عبر تفجير وسائل الإعلام فضيحة إعلامية ضد مقدمة البرامج الشهيرة إيلين ديجنريس الموجه إليها باتهامات قسوة تهدد برنامجها الشهير "إيلين شو" بالإيقاف النهائي.

فبعد اتهام بعض العاملين لمقدمة البرامج إيلين ديجنريس بالقسوة،ووصفوا بيئة العمل فيه بالسامة،قامت الشركة المنتجة بتحقيقات داخلية ،دفعت إيلين ديجنريس إلى العاملين ببرنامجها رسالة اعتذار،واعتذرت فيها إيلين من العاملين معها في البرنامج،وأكدت إلتزامها بإجراء محادثات تفاهم لتحقيق العدالة والإنصاف لهم،وأضافت: "في اليوم الأول لبرنامجنا أخبرت الجميع في أول اجتماع لنا بأن البرنامج سيكون مكاناً للسعادة ،لن يرفع أحد صوته على الإطلاق ،وسيتم التعامل مع الجميع باحترام".

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وتابعت "من الواضح أن شيئا ما قد تغير ،وشعرت بخيبة أمل عندما علمت ما حصل ،لذلك أنا أعتذر ، كل شخص يعرفني يعلم بأن ما حصل لا يعكس ما أؤمن به ،وما أتمناه لبرنامجنا".

وختمت قائلة " لم أتمكن من تحقيق النجاح الذي حققته لولا مساهمتكم" ،وعادت وأكدت إلتزامها بعدم تكرار ما حصل ،وبأنها سعيدة بالمشاكل التي حصلت ولفتت انتباهها ،وأكدت : إنها وورنر بروس سيتخذان الخطوات اللازمة لتصحيح الأمور ،وفقاً لنتائج التحقيقات الداخلية.

وبعد مرور ساعات قليلة على نشر وسائل الإعلام المختلفة رسالة إعتذار إيلين ديجنريس ،قام موقع BUZZfeed بنشر تقرير يتضمن إدعاءات جديدة من قبل بعض العاملين ببرنامج The Eleen DeGeneres show ،وقال التقرير بأنه وفقاً "لأقوال وشهادات النساء والرجال تجاوز عددهم ال 36 موظفاً وموظفة سابقين ، عملوا في الكواليس ،فإن المكتب كان عبارة عن مكان للتحرش الجنسي وسوء السلوك من قبل كبار المنتجين التنفيذيين مع موظفين من المستوى الأدنى ".

وتوجهت أصابع الإتهام نحو المنتج المنفذ ED Glovin الذي قال التقرير إنه من المرجح أن يترك البرنامج .



وقد قالت "وورنر بروس" ببيان لها: أنه يتم أخذ الإدعاءات حول ثقافة مكان أو بيئة العمل على محمل الجد ،لكنها شككت بصحة الإدعاءات قائلة: " على الرغم من عدم صحة كل الإدعاءات ،لكن شعرنا بخيبة الأمل بأن النتائج الأولية للتحقيق أشارت إلى بعض القصور بإدارة العمل اليومية.

وقد أشار البيان بجانب منه ،إلى عزم "وورنر بروس" إجراء تغييرات بطريقة عمل فريق البرنامج لمعالجة القضايا التي أثيرت ،وأكد البيان : أن وورنر بروس ومقدمة البرامج إيلين ديجنريس يؤكدان التزامهما بتأمين مكان عمل يعتمد على الإحترام والإندماج.

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ايلين ديجينريس



إيلين تفكر بإيقاف عرض برنامجها بعد فضيحة سلوك المنتجين التنفيذيين



وكانت صحيفة "غارديان " البريطانية من أهم وسائل الإعلام التي فجرت فضيحة البيئة السامة التي يعمل فيها أعضاء فريق برنامج "إيلين شو" الذي بدأ عرضه عام 2003 ولغاية اليوم،ووفقاً لصحيفة الغارديان،فإن الإتهامات تتضمن: إدعاءات بالتعرض للتحرش الجنسي وللعنصرية.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،إلى أن إيلين ديجنريس،مقدمة برنامج "إيلين شو" تفكر جدياً بوقف عرض برنامجها الشهير الذي استمر 17 عاماً حتى تحافظ على إسمها وسمعتها وعلامتها التجارية التي تدر عليها أرباحاً هائلة سنوياً.

وبعض الإنتقادات طالت إيلين لإهمالها الإطلاع على كافة تفاصيل العمل على برنامجها خلف الكواليس،وبأنها فقدت السيطرة عليه،وبأنه لم يكن لديها الوقت اللازم لمعرفة أنواع السلوك السيىء والتحرش الذي يتعرض له بعض العاملين في برنامجها.



مشاهير هوليوود يدافعون عن صديقتهم إيلين



وقد ساند عدد كبير من المشاهير الإعلامية الشهيرة إيلين ديجنريس ،عبر تغريداتهم بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مؤكدين أن تجاوزات المنتجبين المنفذين في برنامجها لا علاقة لها به،وقال بعضهم: إن نمو شهرة البرنامج وحجمه الكبير كان فوق قدرة إيلين على السيطرة عليه،ودعمت عارضة الأزياء الشهيرة بورتيا دي روسي قائلة : "أنا أقف بجانب إيلين"،ودافع عنها أيضاً صديقها لاعب البولو الأرجنتيني ناتشو فيغاريس قائلاً: "رأيتها تعامل جميع العاملين معها بلطف،من الرجل الذي يقدم القهوة،للرجل الذي يعمل في المصعد ورجل الأمن،الجميع يحبها،لأنها تجعل العالم أفضل لملايين الناس".

كما دعمت الممثلة الكوميدية ومقدمة البرامج إيلين ديجنريس مغنية البوب كاتي بيري قائلة: "أعتقد إننا جميعاً شهدنا الضوء ،والنضال المستمر من أجل المساواة الذي أتت بهما إلى العالم من خلال منصتها لما يقارب العقدين".. أرسل لك كل الحب والعناق صديقتي.

ووصفها الممثل آشتون كوتشر : إيلين تعامل المشاهير والأفراد العاديين بنفس الدرجة من الإحترام واللطف.