لهذا السبب.. ريهام حجاج تهنئ زوجها محمد حلاوة

هنأت الفنانة ريهام حجاج زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة، بمناسبة فوزه في إنتخابات مجلش الشيوخ، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. نشرت ريهام صورة زوجها وعلقت عليها قائلة: مبروك يا روح قلبي، يا سيادة النائب، يا حبيبي و نصي التاني، مبروك فوزك في إنتخابات مجلس الشيوخ، و ربنا يعينك علي خدمة دائرتك، تحيا مصر، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. التاني، مبروك فوزك في إنتخابات مجلس الشيوخ، و ربنا يعينك علي خدمة دائرتك، تحيا مصر، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. Advertisements كما علقت الفنانة عبير صبري قائلة: مبروك يا ريكو، وعلق الفنان طارق الأبياري قائلًا: مبروك، وعلق الفنان طلعت أحمد قائلًا:الف مبروك، أحسن الناس . طارق الأبياري قائلًا: مبروك، وعلق الفنان طلعت أحمد قائلًا:الف مبروك، أحسن الناس . الجدير بالذكر أن أخر أعمال ريهام بطولة مسلسل لما كنا صغيرين، ويشاركها في البطولة نخبة من النجوم أبرزهم:خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، محمود حميده، والمسلسل من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: محمد علي، والذي حقق مشاهدات عالية عقب عرضه في شهر رمضان الماضي.

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