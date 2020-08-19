على طريقتها الخاصة .. بدرية طلبة تهنئ الأمة العربية بالعام الهجري الجديد

احتفلت الفنانة بدرية طلبة مع جمهورها والأمة العربية بـالعام الهجري الجديد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرحت بدرية طلبةمهنئة الأمة العربية: كل عام وأنتم بخير وأتمنى لكم عام هجري جديد مليء بسترالله ورضاه .. الله اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا في العام الماضي.
يذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم و بم بم، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراجإسلام خيري، وبطولة كل من محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد صلاح السعدني، أحمد فتحي، ياسر الطوبجي، أوس أوس، محمد جمعة، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد التاجي، أيتن عامر، شيكو، رجاء الجداوي، هشام ماجد، حسن وائل، لبنى محمود، مفيد عاشور، هلا السعيد، ويزو، شيماء سيف، أسامة عبدالله، أحمد عبدالنبي، عارفة عبدالرسول، محمد أوتاكا.
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