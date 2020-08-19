سامر المصري: مسلسل "الشيطان" يقدم الإثارة بشكل مختلف

كشف النجم السوري سامر المصري علي الخوض في ثاني تجاربه الفنية بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تصوير مسلسل يحمل إسم "الشيطان" لعرضه علي أحد المنصات الإلكترونيه والقنوات الفضائية قريبًا.

وأكد "سامر" بأن مسلسل "الشيطان" يضم نخبة من النجوم العرب والمصريين والأجانب بالإضافة إلي ظهور نجوم ميجا ستار مصريين كضيوف شرف في كل حلقه. تدور أحداث مسلسل "الشيطان" في إطار ملئ بالأثاره والساسبنس والتشويق بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل.

أعرب عن سعادته وأمتنانه لجمهور هليوود الشرق الأوسط بأنه

يحمل له الكثير من الأفضال والمشاعر الصادقة لما لمسه من أحاسيس تشجيعيه وتحفيزيه وذلك من خلال مشاركته السينمائية في فيلم "الخليه" للنجم أحمد عز وهو علي الإستمرار لتقديم عده أعمال فنية بأدوار مختلفه تسبق نجاحه الفني المعهود عليه لدي أراء النقاد والإعلاميين والصحفيين وآخرين في الوطن العربي.

في سياق متصل يجري صناع العمل حاليًا التعاقد مع النجوم العرب والمصريين والأجانب بصفه رسمية ومنهم من تم

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التعاقد معهم بالفعل للبدء في التصوير في عدة لوكيشنات متفرقة بجمهوريه مصر العربية وذلك في منتصف الشهر المقبل.

جدير بالذكر بأن مسلسل "الشيطان" يتضمن مؤقتاً لذات الوقت نخبه من النجوم إلا وهم الفنان سامر المصري، مارجو حداد، جمال الزناتي، مايا، سوسلان فيداروف، أحمد العمده، الكساندرا بوسنيكافا، كلوديا حنا وآخرين وهو من إنتاج سفيان الزناتي وقصة جمال الزناتي ومدير تصوير مارك عوني وإخراج إيهاب عمرو.

يذكر أن أخر أعمال الفنان السوري سامر المصري بجمهوريه مصر العربيه فيلم الخلية للنجم أحمد عز ، أمينه خليل، محمد ممدوح، أحمد صفوت ، سامر المصري وآخرين وهو من سيناريو وحوار صلاح الجهيني وقصة وإخراج طارق العريان.