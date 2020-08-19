أحمد مكي يشارك جمهوره صوره مع "زغاليله"

نشر الفنان أحمد مكي صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "مكي" في الصورة برفقته صندق به حمام صغير، معلقاً عليها قائلاً:" أحلى تماسي ". ويستعد "مكي" لخوض تجربة مسرحية استعراضية جديدة يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، لتكون هذه التجربة الثانية له على خشبة المسرح، بعد مسرحية "حزلقوم" التى يستعد لعرضها فى مصر بعد مشاركتها فى موسم الرياض الترفيهى فبراير الماضى. الوقت الحالى، لتكون هذه التجربة الثانية له على خشبة المسرح، بعد مسرحية "حزلقوم" التى يستعد لعرضها فى مصر بعد مشاركتها فى موسم الرياض الترفيهى فبراير الماضى. Advertisements مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدى ومحمد جلال و يشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد و محمد سلام وميرنا جميل وسليمان عيد وإخراج كريم سامى وإشراف على العرض المخرج مجدى الهوارى، ويجسد فيها مكى شخصية "حزلقوم" التى قدمها فى مسلسله الشهير "الكبير أوى" وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً. وإخراج كريم سامى وإشراف على العرض المخرج مجدى الهوارى، ويجسد فيها مكى شخصية "حزلقوم" التى قدمها فى مسلسله الشهير "الكبير أوى" وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً. يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد مكى التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة"، وشارك فى بطولة العمل، كلاً من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، وأوس أوس، وملك قورة، وويزو، وانتصار وأنعام سالوسة، و تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيى، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

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