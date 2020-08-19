نفاد تذاكر حفل نسمة محجوب في الإسكندرية

أعلنت الفنانة نسمة محجوب، عن نفاد تذاكر حفلها الغنائي المقرر إقامته في الإسكندرية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء القادم الموافق 28 أغسطس، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، على مسرح السيد درويش بدار أوبرا إسكندرية. الأربعاء القادم الموافق 28 أغسطس، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، على مسرح السيد درويش بدار أوبرا إسكندرية. كما تستعد محجوب لحفل غنائي آخر في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 28 أغسطس، بعد عودة أنشطتها الفنية والثقافية، بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم مطلع العام الجاري.

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