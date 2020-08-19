شاهد .. أحمد فهمي في كواليس إسود فاتح

نشر الفنان أحمد فهمي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر أحمد فهمي من خلالها في كواليس تصوير مسلسل إسود فاتح.

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يذكر أن مسلسل إسود فاتح من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وبطولة كل من هيفاء

وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، روجينا، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، آية مصطفى.