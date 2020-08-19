أول تعليق لمدير أعمال عمرو دياب بعد تسريب كليب "أماكن السهر"

وجه مدير أعمال الهضبة عمرو دياب، رسالة لجمهوره، خاصةً بعد تسريب كليب "أماكن السهر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

كتب زغلول رسالته قائلاً:"رجاء من جمهور الفنان عمرو دياب عدم نشر النسخة

المسربة من الفيديو كليب وانتظروا النسخة الأصلية".

تعرض الكليب منذ ساعات للتسريب، حيث بدأ روّاد مواقع التواصل الإجتماعي من محبي دياب، تناقله عبر صفحاتهم وحساباتهم الشخصية.

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أعلن دياب عن الأغنية مساء أمس، حيث طرح البورمو الدعائي لها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتصدر المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة، وسجل أكثر من 200 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه.

الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، والكليب من إخراج:أحمد النجار.