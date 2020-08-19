فيديو.. خالد منيب يطرح برومو تكتكتله

طرح الفنان خالد منيب برومو أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم تكتكتله، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ومن المقرر طرح أغنية تكتكتله، خلال الأيام القليلة المقبلة. Advertisements يذكر أن الفنان خالد منيب طرح مؤخرًا أغنية بعنوان ناويلي علي ايه، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان خالد منيب، وتوزيع طارق توكل، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. ، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان خالد منيب، وتوزيع طارق توكل، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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