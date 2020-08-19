قبل طرحه بأيام.. تسريب كليب "أماكن السهر" لعمرو دياب

تعرض كليب أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، للتسريب، قبل أيام من عرضه رسمياً، الذي تم الإعلان عنه مساء أمس على مختلف مواقع التواصل الرسمية لدياب.

تم تداول الكليب المسرب على عدد من صفحات محبي ومتابعي دياب بجودة قليلة عن الجودة الأصلية.

شاركته في الكليب للمرة الأولى الفنانة دينا الشربيني، وتم التصوير على إحدى شواطيء الساحل الشمالي، وتولى الإخراج أحمد النجار.

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الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، وهو العمل الثالث لدياب في صيف 2020، بدايةً من

طرحه لكليب أغنية "يابلدنا ياحلوة"، خلال شهر يوليو الماضي، والذي حصل على أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج:طارق العريان.

بالإضافة إلى أغنية "مالك غيران" التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" .