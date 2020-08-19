تراند اليوم : الزهق يعمل أكتر من كدا .. قصي خولي حلق شعره بالكامل – صور

فاجأ الفنان السوري قصي خولي متابعيه بتخليه تماما عن شعر رأسه.

شارك خولي عبر خاصية القصص المصورة لحسابه Instagram، صورة وهو حليق الرأس، أتبعها بجملة عبرت عن حالته النفسية خلال هذه الفترة قائلا: “الملل بملل ملل ممل”، دون الإفصاح عن أي سبب آخر لحلاقة شعره هكذا، أو وجود عمل فني جديد قريبًا.

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يذكر أن قصي خولي انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسل 2020، وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، رنده كعدي، فؤاد شرف الدين، حسين مقدم، جنيد زين الدين، رولا بقسماتي، ماريتا الحلاني، تأليف نادين جابر وبلال شحادات ومن إخراج فيليب أسمر، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن توقف تصويره بسبب فيروس كورونا.