تراند اليوم : فزورة النهاردة .. مين اكتر ست بتكره الرجالة في مصر

قالت شيرين، في تصريحات صحفية، إنها لا تحب برامج المقالب، والتي باتت طبقا رئيسيا على الخريطة الرمضانية كل عام قائلة: “رفضت الظهور معه، لأنني لا أحب هذه النوعية من البرامج”.

وفيما يلي نعرض أبرز المعلومات عن شيرين رضا، قبل وقوعها ضحية لرامز اليوم:

والد “شيرين”، هو (محمود رضا)، الذي أسس مع أخيه (علي رضا) فرقة رضا للفنون الشعبية.

بدأت شيرين من عمر 11 سنة كفتاة إعلانات، وفي عام 1989 لفتت شيرين الأنظار عندما قامت ببطولة (فوازير فنون).

رغم مشاركتها في بعض الأعمال، إلا أنها لم تلقى نجاحا وشهرة إلا في الأعوام الأخيرة فظهرت في العديد من الأعمال الفنية والإعلانات والمسلسلات، وفيلم (الفيل الأزرق) عام 2014، وفيلم (كدبة كل يوم) عام 2016، وفيلم (فوتو كوبي) عام 2017، وأغنية “3 دقات”.

Advertisements

ودائما ما تثير “شيرين” ضجة حول تصريحاتها عن الرجال، إذ يعرف عنها كرهها لهم، وأنها ضد مبدأ الزواج والارتباط، وذلك بعد فشل زواجها بالفنان عمرو دياب.

بالفيديو شيرين رضا تثير الجدل بـ4 طلبات: «شجر وذبح في الشوارع»

ودائما ما تنتقد شيرين رضا، تفكير الرجال وتكره وجودهم في حياتها، حسبما تصرح في لقاءاتها التلفزيونية، “أنا مش عايزة أتجوز تاني علشان بشوف أن منظومة الجواز فاشلة”، “أنا مش محتاجة راجل في حياتي لا عاطفيا ولا ماديا، وبشوف أنه الست مش محتاجة راجل تسند عليه ولا الراجل محتاج لست، وغير كده أنا عندي رجالة كتير في حياتي غير فكرة الزوج، أبويا وأصدقائي وحتى عمرو دياب”.

وأضافت شيرين في وصلة هجومها على الرجال “معظم مشاجرات السيدات يكون سببها رجل”، متابعة “الرجل همجي وبيشتغل بغريزته”.

وينتظر محبو الفنانة الشهيرة، حلقة اليوم من “رامز في الشلال” وما سيقع بها، من أحداث وردة فعل الفنانة “شيرين”، التي تكره برامج المقالب وتكره الرجال أيضا بحسب تصريحاتها.