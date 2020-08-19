تراند اليوم : إتفرج علي حفيد جدو سيد رجب .. هل يشبهه ؟ – صورة

يتواجد الفنان سيد رجب حالياً بالساحل الشمالي لقضاء الإجازة الصيفية مع عائلته وسط أجواء البحر.

ونشر سيد رج عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق Instagram صورة له مع حفيدة أدهم، إذ ظهر وهو يحمله على كتفه ويداعبه على شاطئ البحر.

ومن ناحية أخرى، ينشغل سيد رجب حاليا في تصوير مسلسل “تقاطع طريق” مع منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد وسيد رجب، قصة وإخراج تامر محسن.

وأيضا يصور دوره في فيلم “كيرة والجن” من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز ويعد التعاون الخامس الذي يجمع المخرج مروان ‏حامد ‏مع المؤلف أحمد مراد‎.‎