تراند اليوم : دايت ورياضة لكريم فهمي والشرنوبي في الساحل – إتفرج

يستمتع الفنان كريم فهمي بقضاء عطلته الصيفية خلال هذه الفترة بالساحل الشمالي، وكذلك الفنان محمد الشرنوبي.

شارك فهمي عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على Instagram، فيديو أوضح خلاله التدريبات الشاقة التي يمارسها هو والشرنوبي، كما شارك صورة من الجيم كتب عليها مازحًا: “إحنا بنبص فين”؟

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي كانت مسلسل “ونحب تاني ليه” شارك فيه مع ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، علا ‏رشدي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري، ومحمد حمدي الخبيري مخرج الوحدة ‏الثانية‎.‎

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يشار إلى أن آخر أعمال محمد الشرنوبي هو مسلسل “ليه لأ” الذي عرض عبر منصة شاهد.

يشار إلى أن مسلسل “ليه لأ” من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى ‏أمين، ‏وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية “اللي قادرة” من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها ‏مؤخرا ‏وحققت تفاعلا كبيرا‎.‎

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت ‏وهاني ‏عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف‎.‎