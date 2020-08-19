تراند اليوم : ملكة جمال .. أول ظهور لإبنة ليلي عز العرب – إتفرج

نشرت الفنانة ليلى عز العرب، صورة لابنتها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات ” إنستجرام “.

وعلقت ليلى عز العرب على الصوره قائلة : «بنتي حبيبتي ».

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

– ما شاء الله قمر زي مامتها

-رينا يبارك فيها

– شبهك اوي

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وكان أخر الأعمال الفنية لـ ليلى عز العرب، كان مشاركتها فى مسلسل “ونحب تانى ليه ” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني للعام الجاري 2020.

مسلسل ونحب تاني ليه بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وليلى عز العرب، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الأخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.

لك