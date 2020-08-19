تراند اليوم : السودان.. تكريم الفنانة انصاف فتحي من داخل معسكرات النازحين

كرّم مجلس الأحزاب السياسية والحركات الموقعة على السلام الفنانة المهندسة انصاف فتحي واحتفى بمشروعها الفني الذي يأتي تحت عنوان (عصفورة السلام) الذي كشفت عنه من خلال تلفزيون السودان.

وتم تكريمها عل يد المستشار سيف الدين آدم صالح ضي النعيم الامين العام للمجلس، وعدد من المنتمين له تقديرا لجهدها وإسهامها في نشر السلام من خلال زيارتها لمعسكرات النازحين في ولايات دارفور.

وكانت انصاف فتحي قد أطلت ثالث أيام عيد الأضحى المبارك عبر شاشة التلفزيون القومي للحديث عن مشروع (عصفورة السودان) الخاص بدعم السلام والمحبة والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي من خلال الفنون والموسيقى.

وقالت انصاف في حوار مع الإعلامية ملاذ مدثر أبو ضراع، إن رحلتها الشهيرة إلى كردفان ودارفور جاءت بعنوان في ديار المريود وزارت خلالها معسكرات النازحين في مبادرة فردية.

وأكدت إن أغلى (نقطة) نالتها كانت من النازحين في معسكر كلمة الذين أكدوا سعادتهم بزيارتها لهم من خلال التفاعل مع الاغنيات التي قدمتها لهم بالمعسكر.