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رنا صلاح الدين - براد بيت
يستعد النجم والممثل الأمريكي الكبير براد بيت للعودة للظهور على الشاشة من جديد بجانب زوجته السابقة النجمة جينيفر أنستون للمرة الأولى منذ آخر تعاون لهما معا في عام 2001.
ومن المقرر أن يشارك براد بيت، وجينيفر أنيستون، في مشروع قراءة نص سينمائي مع أداء تمثيلي، للفيلم الكلاسيكي Fast Times At Ridgemont High، يتم بثه إلكترونيا لجمع تبرعات للمتضررين من انتشار فيروس كورونا.
براد بيت
وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية فإن المشروع الفني سوف يكون برعاية النجم الأصلي للفيلم، النجم شون بين، وهو فيلم ساهم في سطوع نجم بين في بداية مسيرته حين طرح عام 1982.
براد بيت
براد بيت
والجدير بالذكر أنه يشارك في قراءة نص الفيلم كوكبة من نجوم هوليوود، من ضمنهم المذيع جيمي كاميل، والنجمة جوليا روبيرتس والنجم ماثيو ماكونهي.
كانت هذه تفاصيل خبر براد بيت يعود للعمل مع جينيفر أنيستون بعد 20 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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