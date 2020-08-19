فن ومشاهير

براد بيت يعود للعمل مع جينيفر أنيستون بعد 20 عاما

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c85d3075f1.jpgرنا صلاح الدين - براد بيت

يستعد النجم والممثل الأمريكي الكبير براد بيت للعودة للظهور على الشاشة من جديد بجانب زوجته السابقة النجمة جينيفر أنستون للمرة الأولى منذ آخر تعاون لهما معا في عام 2001.

ومن المقرر أن يشارك براد بيت، وجينيفر أنيستون، في مشروع قراءة نص سينمائي مع أداء تمثيلي، للفيلم الكلاسيكي Fast Times At Ridgemont High، يتم بثه إلكترونيا لجمع تبرعات للمتضررين من انتشار فيروس .

03c2337dc8.jpgبراد بيت

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية فإن المشروع الفني سوف يكون برعاية النجم الأصلي للفيلم، النجم شون بين، وهو فيلم ساهم في سطوع نجم بين في بداية مسيرته حين طرح عام 1982.

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c3169317e1.jpgبراد بيت

cc44dbfe2e.jpgبراد بيت

والجدير بالذكر أنه يشارك في قراءة نص الفيلم كوكبة من نجوم هوليوود، من ضمنهم المذيع جيمي كاميل، والنجمة جوليا روبيرتس والنجم ماثيو ماكونهي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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