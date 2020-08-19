أمينة خليل ترد على منتقدي صورتها الجريئة مع خطيبها

رنا صلاح الدين - ردت الفنانة المصرية أمينة خليل، على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب صورتها الجريئة مع خطيبها.

أمينة خليل، قالت: "طول عمري بقول إن السوشيال ميديا لازم الواحد يفصل حياته عنها شوية ومش مهتمه بهذا الأمر ومش باخده في الاعتبار ".

امينة خليل

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc، الذي يذاع عبر فضائية dmc إنها كانت تنتظر طرح فيلم "توأم روحى"، مشيرة إلى أنها شديدة السعادة بمشاركتها في هذا العمل، حيث إنه يجمع بين الرومانسية والأكشن.

وأشارت الى أن عودة السينما بشكل عام من جديد هي خطوة مهمة في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

وأكدت النجمة أمينة خليل أنها متحمسة بشكل كبير لعرض فيلمها الجديد " توأم روحي"، الذى من المقرر عرضه اليوم الأربعاء.