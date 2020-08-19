فنان ألماني ينظم مباراة لكرة القدم بدون ملابس

رنا صلاح الدين - نظم أحد الفنانين الألمان، مباراة لكرة القدم، مختلفة ومثيرة للجدل حيث خاض لاعبو الفريقين الـ 22 المبارة بدون ملابس، اعتراضا على حال كرة القدم، بحسب منظم المباراة.

الفنان الألماني غيرت شتارتشيفسكي، نفذ فكرته المبتكرة، لتسليط الضوء على الاستغلال التجاري المسيطر على أحوال كرة القدم في الوقت الحالي.

شتارتشيفسكي نظم مباراة كرة قدم شارك فيها لاعبون عراة في بلدة "أور إركينشفيك" الألمانية، ظنا منه أن ذلك يعبر عن الأصالة التي تفتقدها الرياضة في الوقت الحالي.

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وكالة "دويتشه فيلله" الألمانية، نقلت عن شتارتشيفسكي قوله: إن نظام كرة القدم الحالي مريض، لذا قرر أن يتعرى الجميع في مباراة لكرة القدم، مشيرا إلى أنه قام بتنفيذ فكرته لضرب مثال على التنوع والطبيعة، مشددا أنه يرفض الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها والمثل العليا الزائفة للجمال، بحسب تصريحاته.

الفنان الألماني، أضاف أن الأصالة شيء غائب في كرة القدم الحديثة، وهو أمر ينعكس في كيفية ترويج الرياضة، ويجب أن يكون كل شيء مثالياً هناك، وفي النهاية فإن كل شيء يتعلق في نهاية الأمر بالتسويق.

المباراة الاستعراضية، شهدت مشاركة مشجعي فرق بوخوم وشالكه وفرانكفورت، وشارك أيضا أياكس أمستردام الهولندي، وظهر اللاعبون يرتدون أحذية وجوارب كرة القدم فقط، مع تحديد ألوان جوارب كل فريق من أجل التفريق بين الفريقين المتنافسين، وتمت كتابة أرقام اللاعبين مرسومة باليد على ظهور المشاركين.