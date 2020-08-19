“الإسكندرية السينمائي” يُكرّم رغدة في نسخته الـ 36

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تحت رئاسة الناقد الأمير أباظة، والمزمع انعقاد دورته الـ36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم الفنانة رغدة عن مجمل أعمالها الفنية.

وقال أباظة إن الفنانة الكبيرة رغدة واحدة من الفنانات اللاتي قدمن للسينما العديد من الأعمال المميزة والمهمة، التي أثرت بها الشاشة الكبيرة، ونجحت في تجسيدها بشكل جذب قلوب كل الأسر المصرية والعربية، وهو ما شجع إدارة المهرجان على تكريمها خلال الدورة الـ36 والتي ستحمل اسم النجم الكبير عزت العلايلي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن الفنانة رغدة تقوم بكتابته الناقدة ماجدة موريس، مشيراً إلى أن رغدة سبق أن كُرِّمت العام الماضي من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بجانب العديد من الأسماء اللامعة مثل رؤوف توفيق، مصطفى محرم، رشوان توفيق، محمد نبيه، محمد بكر، مفيد فوزي، واسم الدكتور شوقي علي.

من جانبها أعربت الفنانة رغدة عن سعادتها بالتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث أكدت أنه مهرجان عريق وله تاريخ طويل، وكُرّم من خلاله العديد من النجوم الكبار، وبالتالي فإن التكريم من جانب هذا المهرجان أمر مشرف ويدعو للفخر.