بـ20 مليار مشاهدة.. غراندي الأكثر طلبًا على “سبوتيفاي”

متابعة بتجــــــــــــرد: حققت أغنيات المطربة الأمريكية أريانا غراندي أكثر من 20.5 مليار مشاهدة على منصة «سبوتيفاي» الموسيقية لتصبح الفنانة الأكثر طلباً على مر العصور.
وكتبت غراندي في موقعها على إنستغرام «أشكركم كلكم على استماعكم لأغنياتي، واهتمامكم بأخباري»، وقالت إنها تحاول دائماً أن تبحث عن أغنيات جديدة وألحان مبتكرة لكي ترضي شغف الجمهور بالاستماع إليها.
ويعتبر الرقم القياسي الذي حققته غراندي حصاد عامين من العمل بعد طرح ألبومها Sweetener أو «سكر محلي» الذي احتوى على أغنيات عديدة مثل «No Tears Left To Cry» أو «جفت الدموع».
وفي العام الماضي، طرحت غراندي في نوبة نشاط ألبوماً آخر، بعنوان «Thank U, Next» أو «شكراً لك.. التالي»، الذي احتوى على أغنيات لاقت نجاحاً كبيراً مثل I’m Bored أو «مللت»، 7 Rings أو 7 خواتم.
كما تحصد غراندي (27 سنة) نجاحاً هائلاً بأغنيتها Rain On Me أو سقوط المطر التي غنتها بالاشتراك مع المطربة ليدي غاغا، وتصدرت قائمة أفضل الأغنيات منذ إطلاقها في مايو الماضي.
وتعتبر غاغا وغراندي أكثر الفنانات اللاتي نلن ترشيحات في جوائز MTV الموسيقية بتسع ترشيحات لكل منهما، ومن المقرر إعلان الجوائز في 30 أغسطس الجاري.
ومن المتوقع أن تقدم النجمتان حفلاً في الهواء الطلق في ساحة بروكلين بنويورك تترنمان فيه بالأغنية المشتركة وأفضل أغنياتهما في ليلة توزيع جوائز MTV الموسيقية.
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