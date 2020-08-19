صورة من طفولة كيفانش تاتليتوغ تثير الشك حول أصوله

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للنجم التركي كيفانش تاتليتوغ الذي اشتهر للمرة الأولى في العالم العربي بعد أدائه دور مهند في المسلسل الذي تمت دبلجته إلى العربية “نور”.

وظهر في الصورة طفلاً بشعر أشقر فاتح جداً وملامح أجنبية. وهو ما لفت أنظار عدد كبير من متابعي تلك الحسابات. واشار الكثيرون إلى أنه كان في السابق أكثر وسامة مما هو عليه اليوم ولفت بعضهم إلى أنه ربما ليس من اصول تركية.

ومما كتب في التعليقات: ” عرق أوروبي مثل بوسنة أو ألبانيا الأتراك ليس هذا شكلهم” و”على فكرة أصلاً هذا بوسني وأخذ الجنسية التركية” و” هو أساساً ذكر أن أصوله من البوسنة” و”متل القمر”.

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ويشار إلى أن أخباراً شاعت في وقت سابق وأشارت إلى إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد وهو ما أثار القلق في أوساط معجبيه وخصوصاً بعدما ذكر موقع Sabah التركي أنه عانى من بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال.

وسارع النجم إلى كشف الحقيقة من خلال حسابه الخاص على “تويتر” حيث كتب: “بعد خضوعي للفحوصات في المستشفى تم تشخيص إصابتي بالتهاب رئوي في منطقة صغيرة من رئتي. وجاء هذا بعدما حضرت إليه على إثر معاناتي من ارتفاع في درجة الحرارة ومن السعال. وتتم حالياً متابعة حالتي وانا أتلقى العلاج”مضيفاً: “غداً سأتابع الفحوصات الأخيرة وبحسب النتائج سيتم تحديد كيفية العلاج في المنزل إذا لزم الأمر”.