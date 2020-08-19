زينة توجّه نصيحة لجمهورها بإطلالة جريئة

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّهت الفنانة زينة نصيحة الى جمهورها، عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، وذلك تعليقاً على مجموعة صور جديدة لها، قالت فيها: “اللي ربنا يرضى عنه هو اللي يرضى بعيشته وحاله مش اللي يبص لحياة غيره ويمكن تكون حياته أحسن من اللي باصص له في عيشته !!! يارب كل الناس يكون عندها رضا. ولا انتم مش معايا ؟؟؟”.

وكانت زينة قد طالبت متابعيها وجمهورها بالدعاء لشقيقتها “نسرين”، بعد إصابتها بجلطة في المخ، ومكوثها في غرفة العمليات قبل إجرائها عملية ثانية.

وكتبت زينة عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”: “ادعوا لأختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكرة بإذن الله فى المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها، الطف بيها وبينا يا رب، يا رب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لى ولأولادها القمرات وإخواتها يا رب”.

يُذكر أن زينة خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “جمع سالم”، والذي لم يحقق النجاح الذي كانت تتمناه، وشاركها في بطولته كلٌ من دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وميدو عادل.