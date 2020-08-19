قرار جديد من المحكمة في قضية تهرّب هنا شيحة من الضرائب

متابعة بتجـــــــــــرد: قررت محكمة الجنح الضريبي تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفاً و513 جنيهاً للضرائب، إلى جلسة ١٤ أيلول (سبتمبر) المقبل من أجل تقديم المستندات.

وكشفت القضية الرقم 50 لسنة 2020 تهرّب هنا شيحة من دفع المبلغ المذكور للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات: “بانوراما للإنتاج الفني”، “صوت القاهرة”، “ميديا هاوس”، “كونكت”، “آرت ميكرز”، و”ميدل ويست”.

وطلب محامي هنا تأجيل القضية الى حين إحضار ما يثبت تصالحها مع الضرائب.

يُذكر أن هنا شيحة شاركت في سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “شاهد عيان” والذي قام ببطولته حسن الرداد،وبسمة ومحمد لطفي، وهو من تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداثه في إطار درامي، حول ضابط شرطة ومحاولاته البحث عن زوجته الصحافية ندى بعد اختفائها وإيهام الخاطفين له بأنها قُتلت، ليكتشف مفاجآت كبيرة مع تطور الأحداث.