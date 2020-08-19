هند صبري تطالب جمهورها بأمر غريب.. وهذه الفنانة ترد عليها

متابعة بتجــــــــــرد: لا يزال عام 2020 يشغل تفكير الكثير من نجوم الفن بسبب الأحداث التي شهدها وأثّرت في النشاط الفني والاقتصادي في دول عدة.

وفي هذا الإطار، طلبت النجمة هند صبري من جمهورها طلباً غريباً، حيث نشرت على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لها من فيلم “الفيل الأزرق”، وعلّقت عليها بالقول: “إذا أعطيتم عنوانا لعام 2020، ماذا سيكون؟”، لتردّ عليها النجمة صبا مبارك ممازحةً: “عام الفيل”.

وكانت هند صبري قد حرصت على تقديم الدعم والمواساة للشعب اللبناني، بعد الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، وأدى الى تشريد الآلاف من اللبنانيين بعد تدمير منازلهم.

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وأشادت هند بالشعب اللبناني في منشور لها عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”، جاء فيه: “بيروت، خيرها سابق، أناس كثيرة اعتبروها ملجأ ومأوى من الحزن والاكتئاب، أكثر مدينة تشعرك براحة نفسية وتعطيك طاقة إيجابية في أحلك أيامك حتى وهي في أحلك أيامها، أنا شخصياً لديّ أهل وأصدقاء في بيروت طالما وضعوني فوق رأسهم ولم يشعروني أبداً أنني غريبة وأنا وسطهم”.

وأضافت: “دائماً بيروت تتجمل وتفتح الأبواب وتشد من أزر زوارها حتى وهي في لحظات حزنها، من عرف بيروت بكى اليوم وغضب مع أهلها، لا تستحق أبداً هذه النكبات المتتالية، “بيكفي” مثل ما تقولون، بيروت ما يليق لها الحزن، وجعكم وجعنا ونكبتكم نكبتنا ودعمكم بما نقدر عليه واجب علينا”.

يُذكر أن هند صبري تواصل تصوير فيلم “كيرة والجن” مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، كما تصوّر مشاهدها في مسلسل “هجمة مرتدة” مع الفنان أحمد عز، الذي يخوضان به سباق الدراما الرمضاني المقبل، والذي يعد عودة للنجمين الى الدراما بعد غياب ثلاث سنوات حيث كان مسلسل “أبو عمر المصري” آخر أعمال عز الدرامية، فيما كان مسلسل “حلاوة الدنيا” آخر ظهور لهند صبري في الدراما.