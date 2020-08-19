انقسام بين معجبي قصي خولي بسبب تغيير كبير في شكله

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ النجم السوري قصي خولي متابعيه باعتماده لوك جديداً تماماً. وظهر هذا من خلال صورة نشرها عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدا في الصورة برأس حليق تماماً وهو ما أثار موجة من التعليقات بعدما تمت إعادة نشرها على العديد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل. وتفاوتت آراء المتابعين بين من أثنوا على هذا الخيار ومن أشاروا إلى أنه لا يناسبه. وفي المقابل رأى آخرون أنه بات يشبه الفنان المصري أحمد مكي.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على قصي بسبب تعليق صادم أدلى به زميله ومواطنه سليمان رزق خلال حلوله ضيفاً على برنامج هذا المساء الذي يذاع على أثير إذاعة “شام أف أم”. وتطرق إلى العديد من القضايا المهنية، كما أجاب على أسئلة تتعلق بعدد من زملائه. وفي هذا السياق قال إن خولي “أخذ مكانة أكبر من حجمه في الوقت غير المناسب”. وهو ما أثار الجدل في أوساط المتابعين الذين انقسموا بين مهاجمين لرزق ومدافعين عنه.