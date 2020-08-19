بسمة بوسيل تُهدي الجمهور نسخة جديدة من أغنية Bella Ciao

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت بسمة بوسيل أغنية Bella Ciao الشهير بصوتها وذلك بتوزيع موسيقي جديد ومختلف عن الأغنية الأساسية يحمل طابعًا شرقيًا وهو ما شكّل مفاجأة للجمهور.

وحملت الأغنية التي طرحتها بسمة بوسيل عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” موسيقيًا تويع كل من هيثم راضي وجلال فهمي، أمّا الفيديو الخاص بها فقام بتصميمه معتز خليل وهو من إخراج بسمة بوسيل نفسها.

حققت الأغنية انتشارًا ملحوظًا ونسبة مشاهدة مرتفعة بعد ساعات قليلة على إصدارها.

جدير ذكره أن بسمة بوسيل كانت قد أعادت طرح العديد من الأغاني بصوتها في الفترة الماضية وذكر منها “كفاياك أعذار” لزوجها النجم المصري الكبير تامر حسني، أغنية الطفولة وأغنية si t’étais là باللغة الفرنسية.